Dev asteroid Dünya'ya çarpabilir

ESA tarafından yayımlanan son 'Risk Listesi' güncellemesine göre, "2006QV89" adlı 131 fit çapındaki bir asteroit 9 Eylül'de Dünya'ya çarpabilir. ESA, söz konusu asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin 'çok az' olduğunu belirtirken, bunun gerçekleşme ihtimalinin 7 bin 299'da 1 olduğu tahmin ediliyor.

DÜNYA'YA TEĞET GEÇECEK

Ajansa göre, asteroit şu anki seyrinde devam ederse, Dünya'yı yaklaşık 6.85 milyon kilometre teğet geçecek. NASA, 'potansiyel olarak tehlikeli asteroitler'i gezegenimize yaklaşık 7.5 milyon kilometre yaklaşan ve çapı 460 metreye ulaşanlar olarak sınıflandırıyor.

2006QV89, 20'inci yüzyılın başlarında Dünya'yı teğet geçtikten ve 1950'lerin başında gezegenimize yaklaştıktan sonra ilk kez yalnızca 2006'da Arizona'daki Catalina Sky Gözlemevi'ndeki gök bilimciler tarafından fark edilmişti.