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Dev Köroğlu heykeli kaidesine yerleştirildi

Kazakistan'da yapılan ve parçalar halinde Bolu'ya getirilen 70 metre yüksekliğindeki Köroğlu heykelinin montajı tamamlandı.

AA | 16.12.2018 - 17:58..
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Bolu Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi'nde yapımına 2016 yılında başlanan ve 75 bin metrekare alana inşa edilen Uluslararası Köroğlu Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.

VİNÇ YARDIMIYLA YERİNE KONULDU

Parkın en önemli parçası olan ve Kazakistan'da yapıldıktan sonra üç parça halinde Bolu'ya getirilen dev Köroğlu heykeli, 500 tonluk vinç yardımıyla kaide üzerine yerleştirildi.

Dev Köroğlu heykeli kaidesine yerleştirildi

BİRÇOK NOKTADAN İZLENEBİLİYOR

Kaide üzerine yerleştirildikten sonra 70 metre yüksekliğe ulaşan dev Köroğlu heykeli, Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ile kentin birçok noktasından görülebiliyor.

TÜRK DÜNYASINN KULLANABİLECEĞİ ALAN OLACAK

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, yaptığı açıklamada, heykelin kaide üzerine yerleştirildiğini belirterek, "Bu projenin başından beri görev aldığım için tüm ekip arkadaşlarımız adına çok mutluyuz. Heykelin yerine konulmasından sonra bu parkı hizmete açarak, tüm Türk dünyasının kullanabileceği alan haline getireceğiz" diye konuştu.

Dev Köroğlu heykeli kaidesine yerleştirildi

"ÇOK HEYECANLANDIK"

Davarcıoğlu, heykelin yapım sürecinden bahsederek, "İlk etapta heykelin Antalya'da çamurdan küçük versiyonu yapıldı. Daha sonra Kazakistan'da bir atölyede bu şekli yapıldı. Heykelin ilk etapta kaidesi geldi ve daha sonra parçalar halinde Köroğlu heykeli geldi. Heykelin bu şekilde buraya yerleştirilmesi bizi çok heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.

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