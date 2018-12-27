Dev platform gemisi boğazdan geçiyor

GSP Saturn ismindeki dev petrol platformu İstanbul boğazından geçiş yapıyor. Köprüler ve boğazı daha rahat geçebilmek adına kluleler indirilirken boğazdaki gemi trafiği de durdu.
BOĞAZDAN GEÇİYOR
Geçiş nedeniyle Boğaz’da transit gemi geçişi durduruldu Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz’den Boğaz’a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz’da transit gemi geçişi durduruldu.
GSP Saturn’un Şubat ayında Boğaz’da Karadeniz’e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi.