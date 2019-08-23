Dev teknoloji şirketleri katil robotlar üretecek

Yapay zeka teknolojilerinin günümüzde bir hayli gelişmesiyle robotlar hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlandı. Genellikle insanlara yardım etmeyi amaçlayan bu robotlar gelecekte kötü sonuçlar da doğurabilir.

Amazon, Microsoft ve Intel gibi şirketler yapay zeka sistemli ve otonom olarak hedefe saldırı düzenleyen katil robotlar üzerine çalışıyor.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Bilgisayar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stuart Russell, "Bu sistemde yapay zeka ile insan müdahelesine ihtiyaç kalmadan saldırı yapan tank, savaş uçağı ve denizaltı gibi silahlar üretilebilecek." ifadelerini kullandı.

KATİL ROBOTLAR İNSANLARI YOK EDEBİLİR

Prof. Dr. Stuart Russel, İsrail'in hali hazırda Harpy adını verdiği otonom bir drone ile bir bölgeye girerek hedefleri kendi seçerek vuran bir sisteme sahip olduğunu belirtti.

İnsanların öldürülmesi kararını verebilen makinelerin yasaklanması gerektiğini söyleyen Russell, "Yüz tanıma teknolojisinin de yardımıyla yapay zeka silahlar, bir cinsiyeti yada bir etnik grubu yok edebileceği gibi aynı zamanda sosyal medya hesaplarını tarayarak bir politik görüşe sahip insanları da yok edebilir." diye konuştu.

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