taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7745
Euro
6.3935
Altın
1494.63
Borsa
95394.24
Gram Altın
277.293

Dev teknoloji şirketleri katil robotlar üretecek

Amazon, Microsoft ve Intel gibi büyük şirketler, saldırı yapabilen katil robotlar üzerinde çalışıyor.

AA | 23.08.2019 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Yapay zeka teknolojilerinin günümüzde bir hayli gelişmesiyle robotlar hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlandı. Genellikle insanlara yardım etmeyi amaçlayan bu robotlar gelecekte kötü sonuçlar da doğurabilir.

Amazon, Microsoft ve Intel gibi şirketler yapay zeka sistemli ve otonom olarak hedefe saldırı düzenleyen katil robotlar üzerine çalışıyor.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Bilgisayar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stuart Russell, "Bu sistemde yapay zeka ile insan müdahelesine ihtiyaç kalmadan saldırı yapan tank, savaş uçağı ve denizaltı gibi silahlar üretilebilecek." ifadelerini kullandı.

robot

KATİL ROBOTLAR İNSANLARI YOK EDEBİLİR

Prof. Dr. Stuart Russel, İsrail'in hali hazırda Harpy adını verdiği otonom bir drone ile bir bölgeye girerek hedefleri kendi seçerek vuran bir sisteme sahip olduğunu belirtti.

İnsanların öldürülmesi kararını verebilen makinelerin yasaklanması gerektiğini söyleyen Russell, "Yüz tanıma teknolojisinin de yardımıyla yapay zeka silahlar, bir cinsiyeti yada bir etnik grubu yok edebileceği gibi aynı zamanda sosyal medya hesaplarını tarayarak bir politik görüşe sahip insanları da yok edebilir." diye konuştu.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

90
Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

143
Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

33
Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

90
Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

25
Adana'da yunus polisi kaza yaptı

Adana'da yunus polisi kaza yaptı

17
Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir