Dev teknoloji şirketlerinin geçmişte yaptığı 5 şaşırtıcı ürün

Hiç tanımadığınız bir kişi size Samsung'un makineli tüfek ürettiğini söylese inanır mıydınız? Peki Apple'ın bir zamanlar tişört üretip sattığını söylesek?

Günümüzde birçok teknoloji şirketi, piyasaya çıkardığı belli başlı ürünlerle tanınıyor. Ancak bu şirketler geçmişte kendi ana işlerinden tamamen alakasız farklı pazarlara da yöneldi.

Bu içeriğimizde; günümüzde çok iyi tanıdığınız 5 büyük teknoloji şirketinin, geçmişte üretip sattığı ilginç ürünlere daha yakından bakacağız.

1. SAMSUNG - MAKİNELİ TÜFEKLER

Samsung denince akla; ev aletleri, cep telefonları, akıllı televizyonlar ve bunun gibi birçok teknoloji geliyor. Ancak çoğu insan fark etmese de Samsung, aslında inşaat, araç üretimi, tema parkları, helikopter motorları, hastaneler, emlak, lüks oteller, tekstil, kimyasallar, silahlar ve daha pek çok şey ile ilgilenen uluslararası bir şirkettir.

Samsung, geçmişte Güney Kore ordusu için makineli tüfek sistemleri üzerinde çalıştı. Ancak bu tüfekler, insan kontrolünde olmayan yapay zekaya sahip makineler olarak karşımıza çıktı. Örneğin SGR-A1 isimli otomatik silah, Samsung tarafından üretildi.

2. APPLE - TİŞÖRTLER

Apple, piyasaya sürdüğü iPhone, Mac veya diğer teknoloji cihazları ile ünlüdür. Ancak şirket, geçmişte kıyafet işine girerek elbise üretip sattı. Hatta Apple, 1986 yılında kendi giyim mağazasını bile faaliyete geçirdi.

Apple'ın, Apple Koleksiyonu' adı altında satışa çıkardığı kıyafetler arasında tişört ve şapkalar bulunuyordu. Şirket, bazı tişörtlerin üzerine kendi logosunu değişik fontlarla basarak ilgi çekmeye çalıştı. Ancak daha sonra kıyafet satışları düşünce, Apple bu pazardan geri çekilmek zorunda kaldı.

3. PORSCHE - BAL

Lüks spor arabaları ile ünlü olan Porsche, 2017'nin Mayıs ayında arıcılık işine girdi. Almanya'da yeni bir arı çiftliği kuran şirket, 1.5 milyon arıyla bal üretmeye başladı.

Bir sonraki aralık ayına kadar 400 kilo bal üretmeyi başaran Porsche, ürettiği balları 'Turbienchen' markasıyla Leipzig şehrinde satışa çıkardı. Günler içinde tükenen ballar, şirketin bir sonraki yıl üretimi iki katına çıkarmasına neden oldu.

İşin aslına gelecek olursak Porsche bu işten epey para kazandı, ancak şirketin arıcılık işine girmesindeki asıl amaç para değil. Almanya, her yıl oldukça büyük miktarda arı kaybediyor ve ülkedeki arılar kanunlar tarafından koruma altına alınıyor. Porsche ise arı çiftlikleri kurarak Almanya'nın arı popülasyonunu arttırmaya çalışıyor.

4. TOYOTA - PREFABRİK EVLER

Bir otomobil markası olan Toyota, aslında 1975 yılından bu yana prefabrik evler yapıyor. 2004 yılına kadar Toyota Housing Corporation adı altında evler üreten şirket, bu tarihten sonra ise Toyota Motor Corporation adı altında evler inşa etmeye başladı.

Japonya'ya özel olarak üretilen prefabrik evler, oldukça sağlam ve depreme dayanıklı bir şekilde inşa ediliyor. Şirket, yaklaşık 200 bin ile 800 bin dolar arasında değişen evleri satın almak isteyen müşterilere kredi hizmeti de sunuyor.

Toyota'nın prefabrik ev işine girdiğinde bu yana yaklaşık 250 bin adet ev sattığı yönünde de söylentiler var.

Günümüzde elektronik cihazlarıyla tanınan Sony, sigorta şirketi olarak da hizmet veriyor. Şirket, aynı zamanda elde ettiği gelirin yüzde 63'lük büyük bir kısmını da bu hizmetten alıyor.

Sony'nin elektronik bölümü için şu anda işler pek yolunda gitmiyor. Ancak Sony, bu bölümünü kapatmaktan veya satmaktan ziyade, bile bile zarar etmeye devam ediyor. Şirketin eski CEO'su Kazuo Hirai, elektronik sektörünün bir geleceği olduğunu ve Sony'nin bir gün mutlaka yeniden ayağa kalkacağını söylüyor.

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