Siyasete AK Parti'de başlayan Ali Babacan, hükümette yer alamayınca yeni arayışlara girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yaptığı görüşmenin ardından AK Parti'den istifa eden Babacan, yeni parti için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile uzun süredir çalışmalar yapıyordu.

Yeni partinin kuruluşu için 5 kez erteleme kararı alan Babacan ekibi, bugün yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi.

DEVA PARTİSİ

Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin İçişleri Bakanlığı'na gitti.

Babacan öncülüğünde kurulan partinin ismi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olarak kesinleşti.

KURUCU LİSTESİNDE KİMLER VAR

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nin kurucular listesi de belli oldu.

Sönük isimlerden oluşan listede 27'si kadın olmak üzere 90 kişi var.

Listede; eski bakanlardan Sadullah Ergin, Beşir Atalay, Nihat Ergün, Selma Aliye Kavaf da yer aldı.

DEVAP PARTİSİ'NİN KURUCULAR LİSTESİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşleri üzerinden yoluna devam eden Ali Babacan'ın, kurucular listesini de bu tavsiyeler üzerinden oluşturduğu gelen bilgiler arasında.