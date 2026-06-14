Devasa mezarlık keşfedildi: Binlerce balina aynı yerde ölüp fosilleşti

Hint Okyanusu'nun binlerce metre derinliğinde yapılan araştırmalar, bilim dünyasını şaşkına çevirdi.

Araştırmacılar, şimdiye kadar tespit edilen en büyük, en eski ve en derin balina mezarlığını bulduklarını açıkladı.

Nature Dergisi'ne göre; "Balina nekropolü" olarak adlandırılan bölgenin, milyonlarca yıl boyunca biriken balina kalıntılarından oluştuğu belirtiliyor.

Avustralya'nın batısındaki Diamantina Bölgesi'nde yer alan keşif alanı, yaklaşık 1.200 kilometre boyunca uzanıyor.

Derinlik rekoru

Araştırma kapsamında kullanılan insanlı denizaltı ile 4.600 ila 7.000 metre arasındaki derinliklerde 32 dalış gerçekleştirildi.

Bilim insanları, yaklaşık 6.800 metre derinlikte bulunan aktif bir balina ekosisteminin şimdiye kadar kaydedilen en derin örnek olduğunu belirtti.

Daha önce bilinen en derin balina düşüşü yaklaşık 4.200 metre seviyesindeydi.

Milyonlarca yıllık

Fosiller üzerinde yapılan analizler, bazı balina kalıntılarının 5,3 milyon yıl öncesine kadar uzandığını ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca daha önce bilinmeyen bir balina türüne ait fosiller de keşfetti.

Yeni tür, bulunduğu bölgeye atıfla "Pterocetus diamantinae" olarak adlandırıldı.

Yaşam alanı keşfedildi

Balina leşleri okyanus tabanına çöktüğünde, çevresinde çok sayıda canlı için besin ve yaşam alanı oluşuyor.

Keşfedilen bölgede kemik yiyen solucanlar, deniz yıldızı akrabaları, çift kabuklu canlılar ve çeşitli omurgasız türlerinin yaşadığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, elde edilen verilerden yola çıkarak bölgenin tamamında 10 milyondan fazla balina kalıntısının bulunabileceğini tahmin ediyor.