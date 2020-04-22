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Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak

Özel oturumla toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tedbirlerin en seviyede tutulacağı öğrenildi.

Haber Merkezi |
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Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak

Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu oturumda yer almayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine gelen oturum davetini kabul edip etmediği belli olmazken, MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'e katılmayı düşünüyor.

MİLLETVEKİLLERİNE 'ÖNLEM' UYARISI

TBMM, koronavirüs salgının gölgesinde ilk kez bir oturum gerçekleştirecek. Tedbirlerin alınacağı bu oturumda, milletvekillerinin de bu önlemlere tam anlamıyla uyması isteniyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un virüs nedeniyle milletvekili sayısında endişe ettiği, bu nedenle bazılarına özel bir istekte bulunarak, gelmemelerini istediği belirtiliyor.

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