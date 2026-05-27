Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Ülkücü Hareket’in lideri Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 29 yıl geçti.

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Türkeş, Kurban Bayramı'nda yine mezarı başında anıldı.

ÇOK SAYIDA PARTİ ÜYESİ KATILDI

MHP lideri Bahçeli, bayram namazı sonrası MHP’nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

Devlet Bahçeli’ye çok sayıda parti üyesi eşlik etti.

DUALAR OKUNDU

Bahçeli ve beraberindeki partililer, Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı ve dualar okudu.

Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfil bırakarak bakır ibrikle su döküldü.