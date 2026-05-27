Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ve beraberindeki heyet, Türkeş’in mezarı başında dua okudu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Ülkücü Hareket’in lideri Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 29 yıl geçti.
MHP'nin kurucu Genel Başkanı Türkeş, Kurban Bayramı'nda yine mezarı başında anıldı.
ÇOK SAYIDA PARTİ ÜYESİ KATILDI
MHP lideri Bahçeli, bayram namazı sonrası MHP’nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.
Devlet Bahçeli’ye çok sayıda parti üyesi eşlik etti.
DUALAR OKUNDU
Bahçeli ve beraberindeki partililer, Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı ve dualar okudu.
Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfil bırakarak bakır ibrikle su döküldü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi