Devlet Bahçeli istedi: MHP'den A Milli Takım'a marş

Dünya Kupası heyecanı başlıyor...

Milli takımlar seviyesinde 1 numaralı organizasyon olan Dünya Kupası, bu yıl ilk kez 3 ülkenin ortaklığında gerçekleşecek.

Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.

MİLLİ MARŞ HAZIRLANDI

2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin isteğiyle milli bir eser hazırlandı.

BAHÇELİ'YE SUNULDU

Sanatçı Ahmet Öngel tarafından hazırlanan "Arkanızdayız" isimli marş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye de sunuldu.

Yapay zeka ögelerinin de kullanıldığı klipte milli maçlara da yer verildi.

24 YIL SONRA YENİDEN DÜNYA KUPASI SAHNESİNDE

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

Turnuvada D Grubu'nda mücadele edecek milliler, ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Teknik heyet ve futbolcular, grup aşamasında başarılı sonuçlar alarak üst turlara yükselmeyi hedefliyor.