Devlet Bahçeli, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı Kabul Etti
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kerkük'ün ilk Türkmen Valisi Muhammed Seman Ağa'yı kabul etti. Ziyarete ilişkin partinin sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.
16 Nisan 2026’da Muhammed Seman Ağa, Kerkük’ün ilk Türkmen valisi seçildi.
Kerkük için bir dönüm noktası olarak nitelendirilen zafer sonucunda, Ağa’nın ne zaman Türkiye’yi ziyaret edeceği merak konusu olmuştu.
ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
Milliyetçi Hareket Partisi’nin sosyal medya hesabından, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Muhammed Seman Ağa’yı kabul ettiğini paylaştı.
"TÜRKMENELİ'NİN MÜBAREK KURBAN BAYRAMI'NI KUTLADILAR"
Açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Kerkük’ün ilk Türkmen Valisi olan Sayın Muhammed Seman Ağa’yı makamında kabul ettiler. Tebrik ve başarı dileklerini sunan Sayın Devlet Bahçeli, Türkmeneli’nin mübarek Kurban Bayramı’nı kutladılar.” ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)