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Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden Mercedes'ini Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etti.

AA | 12.02.2020 - 01:43..
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Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin varlığı ve desteğiyle her daim yanlarında olduğunu bildirdi.

Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti

Bahçeli'nin kendisini manevi bir hediye ile şereflendirdiğini ifade eden Özyavuz, şunları kaydetti:

"BU KIYMETLİ HEDİYEYE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başkanımız Devlet Bahçeli'nin destekleri ve değerli hemşehrilerimin teveccühleri ile belediye seçimlerine girdim ve Allah'ın izniyle güvenlerini boşa çıkarmadık. Bugün bizlerin tekrar onore edildiği bir gün olmuştur. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli kendisi için çok kıymetli olan, gözünden sakındığı klasik arabasını bize hediye etmiş, Özyavuz ailesini yeniden onurlandırmış ve duygulandırmıştır. Bu kıymetli hediyeye gözümüz gibi bakacağımızı bilmenizi isterim. İnşallah sizden bize armağan edilen bu klasik araba evlatlarımızdan torunlarımıza kadar manevi değeri çok yüksek bir hatıra olarak kalacaktır."

Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti

Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti

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