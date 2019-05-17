Devlet Bahçeli, Samsun'daki programa katılmayacak iddiası

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Samsun'da düzenlenecek programlara Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in de aralarında bulunduğu liderleri davet etti.

"BAHÇELİ GİTMEYECEK" HABERİ İÇİN AÇIKLAMA YOK

Sabah saatlerinde Odatv ve Cumhuriyet ayrı ayrı yaptıkları haberlerde Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Samsun'daki programlara katılmayacağını yazdı.

MHP cephesinden bu haberlerle ilgili bir açıklama gelmezken; Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in yanı sıra Doğu Perinçek de Samsun'da olacak.