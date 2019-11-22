Devlet Bahçeli: Seçimler zamanında yapılmalı

Siyaset gündemini sık sık meşgul eden erken seçim tartışmaları son günlerde HDP ve İyi Parti'nin açıklamalarıyla arttı.

Daha önce yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin erken seçime gitmesine öncülük eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu konuda ne diyeceği merak ediliyordu.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda ortağı olan AK Parti'nin beklediği yönde bir açıklama yaptı ve seçim tartışmasını kapattı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde; "Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor. Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor.

ÖNCELİK 2023 HEDEFLERİ

Türkiye 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yeni bir hükümet sistemine resmen geçmiştir. 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 24 Haziran 2018’de yapılmıştır. Yegâne öncelik 2023 hedeflerini yakalamak olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte demokratikleşme, normalleşme ve istikrar ortamının sağlanması konusunda Cumhur İttifakı kararlıdır.

Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hangi ayak oyunlarına heves ederse etsin 2023’e kadar Türkiye’nin kararlı duruş ve tutumu zaafa uğramayacak, hedeflerden sapma gösterilmeyecektir. Bu konuda söz birliği, güç birliği, irade birliği çok açıktır, tartışmasızdır.

Türkiye’yi kaos ve kargaşaya sürüklemek için iştah ve izansızlıkla bekleyen çevrelere fırsat verilmeyecektir.

SEÇİMLER 2023 HAZİRAN AYINDA YAPILMALI

Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki, AK Parti’ye hakim olan görüş de, memnuniyetle ifade ediyorum ki, bu şekildedir. Hiç kimse havanda su dövmesin, boşa sallayıp dolu tutmanın peşine düşmesin."