Bahçeli: Cumhur İttifakı'nda her şey olumlu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceklerini ifade eden MHP Lideri, Cumhur İttifakı'nda her şeyin olumlu yönde devam ettiğini dile getirdi.

"MHP GÖRÜŞMEYE HAZIR"

MHP Lideri'nin açıklamalarından satır başları;

"Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde nasıl değerlendireleceğine dair yaptığımız görüşmelerde, AK Parti ve MHP'den iki yönetici bir araya gelip değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye dönüşüyle birlikte arzularlarsa kendi incelemelerini yaptıktan sonra MHP ile görüşmek isterse, görüşmeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum.

Şu anki çalışma 30 büyükşehirin belediye başkanı ve onun alt yapısını oluşturan belediyeler üzerinden yoğunlaşmaktadır.

MECLİS BAŞKANLIĞI

Bahçeli, "MHP Meclis Başkanlığını mı istiyor, pazarlık var mı?" sorusuna ise



"MHP'de pazarlık söz konusu olmaz. Partimizin karşısında bir pazar var, her türlü sebze orada var. Meclis Başkanı henüz var efendim." diye cevap verdi.

