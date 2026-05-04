Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti

1. Lig'de şampiyon Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takımın belirleneceği hafta geldi...

1. Lig'in son haftasında deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Maçın hemen ardından Amedspor'a yönelik tebrik mesajları ardı ardına geldi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset ve spor dünyasından birçok isim, konuya ilişkin mesaj yayımladı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN DE TEBRİK MESAJI GELDİ

Bugün itibarıyla Amedspor'u tebrik eden isimlerin arasına MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

Bahçeli, Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi münasebetiyle Amedspor Başkanı Nahit Eren'e mesaj gönderdi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Bahçeli'nin, mesajında şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Sayın Nahit Eren Amedspor Başkanı,



1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum.



Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır’ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum.”

"DİYARBAKIR'IMIZIN KÜLTÜREL VE EKONOMİK OLARAK DAHA DA CANLANMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

“Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır’ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum.



Futbol kulübünüzün Süper Lig’e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır.”

"TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

“Bu itibarla Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye’mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü’nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor; 2026-2027 sezonunun Amedspor’a, Diyarbakır’ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."”