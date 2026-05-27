Devlet Bahçeli, Tuncer Bakırhan'la bayramlaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın irade koyduğu Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısı yapmasının ardından PKK kendisini feshetme kararı aldı. PKK daha sonra da silah bıraktığını duyurarak bir silah bırakma töreni düzenledi.

TBMM'de süreçle ilgili olarak kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM'deki partilerin katılımıyla ortak raporunu tamamladı.

Süreçle ilgili tartışmalar, Komisyon'un raporu doğrultusunda oluşturulması beklenen yasal düzenlemeler hakkında devam ediyor.

BAHÇELİ BAKIRHAN'LA BAYRAMLAŞTI

Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

DEM Parti'nin bayramlaşma programında AK Parti ve MHP yer alırken, CHP'yle ilgili olarak ise ne mutlak butlan kararıyla yönetimden uzaklaştırılan Özgür Özel kanadı ne de Kemal Kılıçdaroğlu kanadı yer aldı.