Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının üzerinden tam 107 yıl geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayınladı:

"YÜREKTEN KUTLUYOR, BAŞTA ATATÜRK OLMAK ÜZERE TÜM KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUM"

Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum.”