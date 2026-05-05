Devlet Bahçeli'den, 'CHP'ye mutlak butlan' sorusuna yanıt

Siyaset arenasında gündem hareketli...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Konuşmasında iç ve dış siyasete dair önemli mesajlar veren Bahçeli, dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP'YE MUTLAK BUTLAN SORULDU

Bahçeli'nin gündeminde, son dönemde CHP'ye mutlak butlan atanacağı iddiaları da vardı.

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP'NİN KARIŞTIRILMASINA MÜSAADE EDİLMEMESİNİ TEMENNİ EDERİZ"

"CHP'ye yönelik mutlak butlan davasında kararın yazıldığı, zamanlamanın beklendiğine" yönelik kulislerin sorulduğu Bahçeli, "CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesine veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

"CHP MİLLETLE BULUŞMAYI TERCİH ETSİN"

Bahçeli, "CHP ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin. Ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik butlan iddiasına hakkında konuştu: