Devlet Bahçeli'den Kadir İnanır için taziye mesajı
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duydum." ifadelerine yer verdi.
Türk sinemasını yasa boğan ölüm...
Usta oyuncu Kadir İnanır, zatürre teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede dün hayata veda etti.
Sanat camiasını derinden sarsan bu ölüme ilişkin taziye mesajları da ardı ardına geldi.
BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk sinemasının usta sanatçılarından Kadir İnanır’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
MHP Lideri Bahçeli, usta sanatçının ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
"TÜRK SANAT CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"
Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duydum.
Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Merhum Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum."