Devlet Bahçeli'den Sarı Yelek beklentililerine sert mesaj

Fransa'da yaşanan "Sarı Yelekliler" gösterileri ülkede birtakım eylemlere neden oldu, ciddi tahribatlar oluşturdu. Bu durumun Türkiye ayağını da oluşturmak için çeşitli çağrılarda bulunanlara yönelik tartışmalar yaşanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de Sarı Yelek hayali kuranlara oldukça sert bir mesaj verdi.

"SARI RÜYA GÖRENLER"

Fransa'da düzenlenen 'Sarı Yelekler' protestolarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Sarı rüyalar görenler karşılarında bizi bulacak" dedi.

MHP lideri, "Fransa’yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan Sarı Yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır." diyerek ayaklanma hayali kuranlara tokat gibi yanıt verdi.

"MESELE MİLLET MESELESİ"

Özellikle bu konunun bir memleket meselesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir. Mesele Türkiye meselesidir. Adalet Bakanlığı’nın önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK’yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarını denk almalıdırlar." dedi.