taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.39355
Euro
6.11705
Altın
1244.85
Borsa
92105.55
Gram Altın
214.957

Devlet Bahçeli'den Sarı Yelek beklentililerine sert mesaj

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli Fransa'daki Sarı Yelekliler'e özenip Türkiye'de sokak çağrısı yapanlara meydan okudu: Çıplak yatmayı göze alın.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 12:34..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
Devlet Bahçeli'den Sarı Yelek beklentililerine sert mesaj

qwe

Fransa'da yaşanan "Sarı Yelekliler" gösterileri ülkede birtakım eylemlere neden oldu, ciddi tahribatlar oluşturdu. Bu durumun Türkiye ayağını da oluşturmak için çeşitli çağrılarda bulunanlara yönelik tartışmalar yaşanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de Sarı Yelek hayali kuranlara oldukça sert bir mesaj verdi.

"SARI RÜYA GÖRENLER"

Fransa'da düzenlenen 'Sarı Yelekler' protestolarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Sarı rüyalar görenler karşılarında bizi bulacak" dedi.

MHP lideri, "Fransa’yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan Sarı Yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır." diyerek ayaklanma hayali kuranlara tokat gibi yanıt verdi.

"MESELE MİLLET MESELESİ"

Özellikle bu konunun bir memleket meselesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir. Mesele Türkiye meselesidir. Adalet Bakanlığı’nın önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK’yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarını denk almalıdırlar." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

63
Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

43
Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

93
Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

46
Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

335
Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

28
Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir