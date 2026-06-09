Devlet Bahçeli'nin Blue Topaz rozeti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin grup toplantısı sırasında parmağındaki yüzük ile yakasındaki rozet dikkat çekti.

BLUE TOPAZ

Bahçeli'nin taktığı rozet ile yüzük sembolik anlamlar taşıyor.

Yüzük tasarımında, berrak yapısı ve mavi tonlarıyla dikkat çeken Blue Topaz taşı kullanıldı. Blue Topaz taşının; şeffaf, ferahlatıcı görünümüyle dolaşım dengesine katkı sağladığı, düşük tansiyonu olan kişilere enerji verdiğine inanılıyor.

ALPARSLAN'IN SÖZÜ

Taşın çevresinde, Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'a atfedilen 'Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır' sözünün işlendiği yazı yer alıyor.

Yüzüğün yan kısımlarında ise Selçuklu kartal sembolünün kanat formu vurgulanıyor.

ROZETTE BLUE TOPAZ TAŞLAR

Rozet tasarımının ise yüzüğün estetik ve sembolik unsurlarına uygun olarak Blue Topaz taşları, kabartma detaylar ve Sultan Alparslan'ın sözü referans alınarak yapıldığı öğrenildi.