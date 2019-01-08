Devlet Bahçeli'nin 'Ruh Sağlığı Yasası çıkarılsın' talebi

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, insanların günümüz şartlarında ruhsal olarak zorluk çektiğini, kadın cinayetlerinin, şiddet vakalarının arttığını belirterek "Ruh Sağlığı Yasası"nın çıkarılması gerektiğini söyledi.

MHP lideri, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

RUHSAL OLARAK ZORLUKLAR ÇEKİLİYOR

"Günümüzün karmaşıklaşan hayat şartlarında vatandaşlarımızın ruhsal olarak da zorluk çektiğini görüyoruz. Tüm bu sorunlarla şuurlu, programlı başa çıkabilmek için bir toplumsal sözleşmeye, ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Gelişmiş toplumlarda bu yasa vardır.

RUH SAĞLIĞI YASASI ÇIKARILMALI

Türkiye'de bu alanda bir boşluk vardır. Ruh sağlığı yasasını TBMM'den çıkarılmasını içtenlikle bekliyorum. Şiddet vakaları, kadın cinayetleri, derin anlaşmazlıklar tehdit edici seviyededir. Ceren Damar evladımız, gözü dönmüş bir katil tarafından katledilmiştir."