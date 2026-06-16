Devlet Bahçeli'ye seçim soruldu: Zamanında yapılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Bahçeli, toplantının ardından ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'SEÇİM' TARTIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Siyasette gündem oldukça yoğun ilerlerken, muhalefet kanadından da zaman zaman 'erken seçim' çağrıları yapılıyor.

2028'e ilişkin senaryolar tartışılırken Devlet Bahçeli, kendisine bu konuda yöneltilen "Seçim tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

Bahçeli, bu soruya "Zamanında yapılmalı." diyerek cevap verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GÖREVDE, BİZ DE ARKASINDAYIZ"

Olası seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini bir kez daha dile getiren Bahçeli, ayrıca şu sözleri kullandı:

"Seçimlerin zamanında yapılması gerekir.

Yeni cumhurbaşkanı adayı olarak farklı isimler ortaya çıkıyor. Bu doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız."

Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Kaybedersem bir dakika durmam