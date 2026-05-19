Devlet Bahçeli'ye verilen altın kurt başlı tuğun anlamı

Bugün 19 Mayıs...

Milli Mücadele'nin başladığı tarih sayılan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da çıkışının 107'nci yılı kutlanıyor.

Bu kapsamda Ankara'da MHP camiasının da heyecanlı bir etkinliği vardı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu'nda Türk Gençliği Büyük Kurultayı düzenlendi.

Kurultaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

GENÇLİK KURULTAYINA KATILDI

Salona girerken partilileri bozkurt selamıyla selamlayan Devlet Bahçeli hitabında gençlere seslendi.

Milli mücadele döneminden Terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok önemli konuda değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, gençlerle iftihar ettiğini söyledi.

"TÜRK GENÇLERİYLE İFTİHAR EDİYORUM"

“Karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan, bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Yüce milletimizin yarınlarına, Türk İslam davasının genç nefeslerine, istikbalimizin şafak vaktine şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım.

Al bayrağın altında şahsiyetini inşa eden, Bozkurtlu mavi sancağın gölgesinde gençlik düşlerini büyüten, Kızıl Elma’nın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğiyle iftihar ediyorum.” dedi.

SEMBOLİK HEDİYE DİKKAT ÇEKTİ

Büyük coşkuyla takip edilen konuşmasından sonra Devlet Bahçeli'ye takdim edilen hediye dikkat çekti.

Bahçeli'ye 'altın kurt başlı tuğ' hediye edildi. Bahçeli hediyesini sağ eliyle kaldırarak gençleri selamlarken bu sembollerin anlamları merak konusu oldu.

TUĞ VE KURT BAŞI

Bilindiği üzere kurt başta Türk kültürü olmak üzere Orta Asya coğrafyasının ve Ülkücü Hareket'in en önemli simgelerinden biri.

Tuğ da kadim Orta Asya Türk kültürünün en önemli sembollerinin başında geliyor.

At kuyruğundan yapılan tuğ, boy, kağanlık, komutanlık ve devlet otoritesini temsil eden bir sancak/alamet...

Türk ve Moğol devlet geleneklerinde bağımsızlık, egemenlik ve rütbe sembolü olarak kullanılan, genellikle mızrak veya sırık ucuna takılmak suretiyle yapılıyordu.

Tuğ, devlet başkanlığı ve hükümdarlık sembolü, askeri rütbe ve makam göstergesi, dini ve diplomatik törenlerde kullanılırdı.

KORUYUCU, YOL GÖSTERİCİ

Kurt başı ise özellikle Göktürk geleneğinde kutsal sayılan bozkurdu simgeliyor.

Orta Asya'da Anadolu'ya uzanan Türk kavimlerinin türeyiş destanlarında kurt, yol gösterici ve koruyucu bir figür olarak kabul ediliyor.

HANEDAN VE SEÇKİN BİRLİKLERİN SİMGESİ

Bu iki simgenin birleşmesi ise daha özel bir durumu simgeliyor.

Tuğun tepesine altından yapılmış kurt başı yerleştirilmiş özel sancakların daha çok kağanı, hanedanı veya seçkin askeri birlikleri temsil ettiği kabul görüyor.