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Devlet koruması altındaki her çocuğun fidanı olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü; koruma ve bakım altındaki her çocuk için yeni bir proje geliştirdi.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 10:48..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Çocuk Bahçesi” isimli ağaç dikme kampanyası ile Türkiye’nin dört bir yanında, çocuklar kazma küreklerini alıp, geleceğimizi daha da güzelleştirmek için binlerce ağaç fidanı dikecek.

81 İLDE FİDAN DİKİMİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korunma ve bakım altında olan çocuklara çevre bilincini kazandırmak, orman sevgisini aşılamak, ağaçların ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak için 81 il genelinde fidan dikimi yapılacağını belirtti.

FİDAN DİKİMİ 25- 30 MART ARASI

Ağaç dikim günlerinin 25-30 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Selçuk, 0 (sıfır) – 18 ay grubu da dahil olmak üzere, her çocuk adına birer fidanın toprakla buluşmuş olacağını belirtti.

HER ÇOCUĞUN ÖZEL BİR FİDANI OLACAK

Ağaç dikme kampanyasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, projeyi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, hedefin devlet koruması ve bakım altında bulunan tüm çocukların ismine özel birer ağaç fidanı dikilmesi olduğunu söyledi.

Fidanların her ilin iklim ve toprak koşullarına uygun seçileceğini ifade eden Bakan Selçuk, ağaç bakımlarının da çocuklar tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, “Aşılama, budama gibi işlemlerle bizzat ilgilenebilme imkanı bulan çocuklarımız böylelikle, toprakla daha yakın temas kuracak ve bir fidanın gelişimine de şahitlik etmiş olacak. Her ağaç fidanında her bir çocuğumuzun ismi de yazılacak. Hedefimiz çocuklarımızın toprağa emanet ettikleri fidanlarla daha yakın bir bağ kurmalarını ve onları yetiştirme noktasında şevklerini arttırmak.” değerlendirmesinde bulundu.

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