Devlet sırrı vereceklerini söyleyip dolandırmaya kalktılar

Sivas merkeze bağlı Çelebiler köyü muhtarı Adem Bayraktar ve aza Osman Çetindere’yi arayan dolandırıcılar, para karşılığında devlet sırrı vereceklerini söyledi.
Aza Çetindere, dolandırıcıların yalanına inanarak, devlet sırrı karşılığında istenen parayı çekmek üzere bankaya gitti.
GÜVEN TİMLERİ SON ANDA KURTARDI
Hesabında bulunan 5 bin lira parayı çeken Çetindere, parayı yatırmak üzere bankada beklerken güven timlerinin müdahalesiyle dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.
Devlet sırrı vereceğiz diyerek dolandırmaya çalıştılar İZLE
PAROLA 'BACANAK'
Çetindere’nin dolandırıcılarla iletişim kurarken parola olarak ‘Bacanak’ kelimesini seçmesi ise dikkat çekti.
MUHTAR VE AZA ŞİKAYETÇİ OLDU
Muhtar ve azası, karakola giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Çetindere, bankadan çektiği parayı dolandırıcıların hesabına yatırmadan ikaz edildiğini belirterek, maddi kaybının olmadığını söyledi.