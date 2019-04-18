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Devrik lider el-Beşir’in sağ kolunun evi talan edildi

Tutuklanan eski Başkan Yardımcısı Awad el-Caz’ın evi, yeni hükümet lideri Abdulfettah el-Burhan yanlıları tarafından basıldı.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 10:04..
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Sudan'da, 19 Aralık 2018'den bu yana Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in görevi bırakmasının istendiği gösterilerin ardından Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurdu.

BİR GÜNDE İKİ DARBE

Bin Avf’ın, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevi bırakması ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı gelmesi ise, Sudan’da bir gün içinde ikinci darbe iddialarını gündeme getirdi.

Devrik lider el-Beşir’in sağ kolunun evi talan edildiAbdulfettah el-Burhan

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER TUTUKLANDI

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan, başa gelmesinin hemen ardından, aralarında eski Savunma Bakanı Abdelrahim Muhammed Hüseyin, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi Başkanı Ahmed Harun, Başkan Yardımcısı Awad el-Caz ve diğer üst düzey hükümet görevlilerinin de olduğu birçok üst düzey yöneticiyi tutukladı.

Sudan’da devrik lider el- Beşir’in sağ kolunun evini bastılar VİDEO

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISININ EVİ

Tutuklamaların ardından Abdulfettah el-Burhan yanlıları, devrik lider Ömer el-Beşir’in sağ kolu Awad el-Caz’ın evini bastı.

Devrik lider el-Beşir’in sağ kolunun evi talan edildi

Awad el-Caz’ın evine giren kişilerin ortalığı talan ettikleri sırada kaydettiği görüntüler, sosyal medya platformalarında paylaşıldı.

Devrik lider el-Beşir’in sağ kolunun evi talan edildi

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