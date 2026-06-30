Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşkından yeni görüntü
Dizileri sezon finali yapar yapmaz yurt dışına giden Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'tan yeni görüntü sosyal medyaya düştü
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Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan ve Haydar Ali rolünü üstlenen Deniz Can Aktaş'ın aşkı tam gaz devam ediyor.
Dizi sezon arasına girer girmez ikili, yurt dışında soluğu aldı.
İki oyuncunun ABD’nin Los Angeles kentinde bir gece kulübünde birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını alevlendirmişti.
BİR DİZİ AŞKI DAHA GERÇEK OLDU
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, yurt dışı tatiline devam ederken kameralara yakalandı. Brooklyn sokaklarında birlikte dolaşırken ve bir market çıkışında ellerinde çiçeklerle el ele yürürken çekilen kareler, 'Dizi aşkı gerçeğe dönüştü' yorumlarını beraberinde getirdi.
"DAHA ÇOK AĞLAR"
Sosyal medyada ayrıca "Torreira daha çok ağlar" yorumları da yapıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi