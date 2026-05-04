Devrim Özkan hakkında çıkan koku iddiasına cevap verdi: Hukuki olarak hesaplaşacağım

Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan gibi isimlerle Yeraltı dizisinde başrolü paylaşan oyuncu Devrim Özkan, hakkında ortaya atılan iddia ile gündeme geldi.

SAÇLARI KOKUYOR

Söylentilere göre Özkan’ın saçlarından yayılan yoğun koku nedeniyle yönetmen sahneyi durdurdu, çekime ara verildi. Bitki yağları kullandığı öne sürülen Özkan'ın saçları yıkandıktan sonra çekime devam edildiği öne sürüldü.

Gündem yaratan bu iddiaların ardından Devrim Özkan’dan gecikmeden açıklama geldi.

"TIKLANMA İÇİN"

Ünlü oyuncu, "Bugün şahsımı hedef alan ve hiçbir etik değerle bağdaşmayan 'haber' adı altındaki asılsız iddialar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissediyorum.Yıllardır süregelen, sistematik bir şekilde şahsımı karalamayı ve itibar suikastı yapmayı alışkanlık haline getiren bu şahıs/mecra, bugün yine gazetecilik ilkelerini ayaklar altına alarak tamamen hayal ürünü bir senaryoyu servis etmiştir.

Geçmişte defalarca yalan olduğu kanıtlanmış iddialarına bir yenisini ekleyen bu zihniyetin tek motivasyonunun 'etkileşim ve tıklanma' olduğu aşikardır.

Sadece birkaç beğeni ve daha fazla izlenme uğruna; bir insanın emeğini, özel hayatını ve onurunu hiçe sayarak yapılan bu eylemler, ne basın özgürlüğüyle ne de insanlıkla açıklanabilir.

"HESAPLAŞACAĞIZ"

Kendi başarısızlıklarını başkalarının hayatlarını kirleterek örtmeye çalışanlara açıkça söylüyorum: Başkalarının mutsuzluğu ve mağduriyeti üzerinden kurguladığınız o sahte dünyadan kazandığınız her kuruş haramdır. İftira atarak, yalan söyleyerek ve kul hakkı yiyerek elde ettiğiniz o 'etkileşimler', gerçeklerin karşısında tuzla buz olmaya mahkumdur. Sessizliğimizin bir kabulleniş değil, asaletimizden olduğunu anlamayanlara cevabımız bu kez sadece böyle olmayacak. Bugüne kadar biriktirilen tüm yalan haberler ve bugünkü son çirkin iddia ile ilgili olarak hukuki olarak hesaplaşacağım" ifadeleri kullandı.