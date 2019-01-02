Türkiye'nin olası Münbiç operasyonuna karşı PKK büyük bir kaosun içine düştü. Bölgede hendekler kazarak kendilerini korumaya çalışan PKK'lılar, diğer yandan da kendilerini yamayacağı bir ülke arıyor.

Bu noktada faaliyetleri henüz sonuçsuz kalan teröristler, bölgede yağma faaliyetlerine başladı.

EVLERE GİRİYORLAR

Bölgedeki evleri hedef alan PKK'lı teröristler, evlerin içinde bulunan gıda, teknolji ve ihtiyaç malzemelerini çalıyor. Deyrizor'da kaydedilen görüntülerde çok sayıda teröristin bir eve girerek yağma yaptığı görülüyor.

Deyrizor'da YPG yağması VİDEO

EYP MALZEMELERİ ÇALIYORLAR

PKK'lıların çaldığı malzemelerden en dikkat çekici olanlarıysa büyük boydaki tüpler oldu. Daha öne EYP olarak nitelendirilen patlayıcıların yapıldığı büyük boydaki tüplerinin, teröristler tarafından savunma koridoru oluşturmak adına yağmaladıkları belirtiliyor.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

PKK'lılara karşı başlatılması planlanan operasyonda Türkiye'nin bölgeye yönelik sevkiyatları devam ediyor. Obüs, tank ve çok sayıda zırhlı araç Suriye'ye yolalnırken hemen her gün sevkiyat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sevkiyatın boyutu, planlanan operasyonun büyüklüğü hakkında ön bilgi sağlıyor.