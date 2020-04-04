Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, salgın nedeniyle vaka sayıları artıyor, can kayıplarındaki bilanço giderek ağırlaşıyor.
İnsanlar endişe ve panik içerisinde yaşam mücadelesi verirken salgınla mücadele kapsamında önlem alan kişilerin ilginç görüntüleri sosyal medyada viral oluyor.
DEZENFEKTANI KAFASINA DİKEREK İÇTİ
Bir iş yerinde yüzü maskeli şahıs tezgahta duran dezenfektanı alarak kafasına dikti, içti.
Bu anları kayda alan kişi ise gülmekten kendini alamadı.
Dezenfektanı kafaya diken adam