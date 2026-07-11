Didem Ceran ikinci kez yük nakli oldu! Doktorları şikayet edeceğim

2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli ameliyatı oldu.

Geçirdiği 15 saatlik bir ameliyat süreci ile yüzünü baştan aşağı değiştiren Ceran, magazin gündeminde sık sık yer aldı.

Ceran, ilk müdahalenin ardından planlanan revizyon ameliyatını olduğunu açıkladı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Sosyal medya hesabından video paylaşan Ceran, ameliyatı etkileşim almak için yaptığı yönündeki yorumlar üzerine gözyaşlarına boğularak hakkını helal etmediğini söyledi.

"DOKTORLARI DAVA EDECEĞİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceran, operasyon sürecine ilişkin yeni bilgiler verirken tedaviyi gerçekleştiren doktorlarla ilgili de sert açıklamalarda bulundu.

Ceran, paylaşımında "Doktorları İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava edeceğim. Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha çok kurbana ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.