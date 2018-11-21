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Didem Soydan: Ben Türk düşmanı değilim

Ünlü manken Didem Soydan, takipçisine ateş püskürdü.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 08:26..
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ÜÜ

Didem Soydan, bir moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Çarşafla yarı çıplak şekilde poz veren Didem Soydan, takipçilerini adeta büyüledi. Soydan'ın paylaşımını kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

"TÜRKİYE'DE YAŞAYAN TÜRKİYE DÜŞMANI"

Ancak bir takipçisinin kendisine 'Türkiye'de yaşayan Türkiye düşmanı' yorumunu yapması üzerine Soydan, adeta ateş püskürdü.

"OKUMUŞ CAHİLE DÜŞMANIM BEN"

Soydan takipçisine şu yanıtı verdi: "Türk düşmanı ben değil siz olmalısınız. Çünkü bir köy enstitüsü öğretmen kızı olan benim değil düşmanlık, cahillikle derdimiz olur. Onu da tıpkı size yaklaştığımız gibi kaliteli üslupla çözeriz. Size düşmanım ben. Yani cahile, okumuş cahile. Yoksa benim Atatürk'ümün emaneti ülkeme sevgiden başka ilişkim olamaz."

Didem Soydan: Ben Türk düşmanı değilim

Didem Soydan: Ben Türk düşmanı değilim

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