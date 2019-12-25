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Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

Didem Soydan, Sultangazi'de büyüdüğünü ve bu nedenle sokak kurallarını öğrendiğini söyledi.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 13:20..
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Manken Didem Soydan, YouTube kanalında kendi hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Nişantaşı'nda yaşayan Soydan geçmişiyle ilgili de ilginç bilgiler verdi.

"SOKAKLA BAŞA ÇIKMANIN NE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Ünlü manken; "Nerede büyüdün ve büyüdüğün yerin karakterine kazandırdığı en önemli özellik ne oldu?" sorusuna karşılık şunları söyledi: "Aslında spesifik bir yerde büyümedim. İki ayrı yerde büyüdüm. Biri Kocamustafapaşa Fındıkzade diğeri de Sultangazi. İkisinin de benim için inanılmaz önemi var. Çünkü bana sokağın, sokak kurallarının ve sokakla başa çıkmanın ne olduğunu öğrettiler. Hayatım boyunca en işe yarayan bilgilerdi."

Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

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