Didem Uzel: 41 kere maşallah kocama

Didem Uzel, 41 yaşına giren eşi Selim Sarı için kutlama düzenledi.

Eşi ve oğlu Aslan'la fotoğrafını Instagram'da paylaşan eski manken, "41 kere maşallah. Mutlu yıllar" mesajını yazdı.

"SİZ NASIL ANNESİNİZ"

Didem Uzel'in oğlu Aslan'ın fotoğrafına bir sosyal medya kullanıcısı "Bu çoçuğu görünce 'pis boğaz' diyesim geliyor nedense ya da 'öğütücü'" yorumunu yazınca Didem Uzel, "Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat, bir bebek için bu yorumu yapabiliyorsunuz! Çok çirkinsiniz çok. İçiniz ziftlenmiş sizin. Yazık." sözleriyle karşılık vermişti.