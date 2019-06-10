Didem Yılmaz Arslan'dan, Ahmet Hakan'a gönderme

CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Binali Yıldırım arasındaki canlı yayının, ne zaman ve kimin moderatörlüğünde yapılacağı belli oldu.

Pazar günü İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılacak yayın, uzun süredir medyadaki ünlü gazetecilerin tartışma konusu olmuştu.

İkilinin canlı yayında tartışması talebini, ilk olarak Habertürk sunucusu Didem Yılmaz Arslan dile getirmişti. Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlük yapma istediğine, CNN Türk sunucusu Ahmet Hakan'dan eleştiri gelmişti.

"AYILIYOR, BAYILIYOR"

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında Didem Arslan Yılmaz’ı hedef alarak, “Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yapacakları tartışmanın kendi programında gerçekleşmesi için… Resmen ve alenen… Ayılıyor, bayılıyor, ölüyor, bitiyor. Yahu bacım! Madem üç kuruşluk reyting için bu kadar çirkinleşeceksin… Al senin olsun!” ifadelerini kullandı.

"BİR SAKINCASI MI VAR?"

Ahmet Hakan'a sosyal medya hesabından yanıt veren Didem Arslan Yılmaz, “Sayın Binali Yıldırım, Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda siyaset gündeminin en önemli iki ismi. Programıma iki değerli adayı davet etmek işimin gereği. Bu yayını çok istiyorum… Bir sakıncası mı var?” dedi.

"ÇİRKEFLİK YAPMAM"

Yılmaz paylaşımının devamında, “Bel altı vurmam, çirkeflik yapmam. Bir örnek vereyim; tatildeki kanal patronunun ayağına kadar gidip bir sunucuyu kovdurmaya çalışsaydım, bu sadece ekmekle oynamak değil, çirkeflik olurdu. Ben böyle bir kötülük yapmam!!!” dedi.

"BU SÜREÇTE İKİYÜZLÜLERİ TANIDIM"

Bütün bu tartışmaların ardından canlı yayını, İsmail Küçükkaya'nın yöneteceği belli oldu. Konuyla ilgili Didem Arslan Yılmaz'dan, açıklama geldi. Yılmaz paylaşımında, İsmail Küçükkaya'yı tebrik ettikten sonra, "Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu. Meslekteki ve bu süreçteki tanıklıklarımı, çok ilginç ayrıntıları yazmakta olduğum kitabımda okuyacaksınız..." ifadelerini kullandı.