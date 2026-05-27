Diego Carlos, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

İtalya'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli Diego Carlos hakkında sıcak bir gelişme ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler, Ocak 2025'te Diego Carlos'u İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 11.47 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Kulüp tarihinin en pahalı stoperi olan ve beklentilerin altında kalan Brezilyalı, Eylül 2025'te İtalya Serie A takımı Como'ya kiralanmıştı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK

Nicolo Schira'nın haberine göre; Como'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos, kariyerini İtalyan ekibinde sürdürmeyecek.

Brezilyalı stoperin Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi.

COMO'DA NE YAPTI?

Diego Carlos, Como formasıyla 31 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR

Piyasa değeri 6 milyon euro olan deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Carlos, 2024-2025 sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla sadece 5 kez sahaya çıkabilmişti.