Digor Şenliği’nde renkli görüntüler: Süslenen buzağılar podyuma çıktı

Kars’ın Digor ilçesi hafta sonu renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen ve ilçe halkının yoğun katılım gösterdiği Digor Şenliği’nde kültürel etkinlikler ile geleneksel yarışmalar bir araya geldi. Özellikle “En Güzel Buzağı Yarışması”, süslenen buzağıların adeta podyuma çıktığı anlarla izleyenlerin ilgisini çekti.

ŞENLİK COŞKUSU CADDELERE TAŞTI

Digor Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen şenlik, Hükümet Konağı önündeki caddede gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikler, gün boyunca devam etti.

Program kapsamında Kafkas Halk Oyunları ekibi sahne alırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisi vatandaşlardan büyük alkış aldı. Şenlik alanında kurulan stantlar ve sergiler de ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

BUZAĞILAR GÜZELLİK İÇİN YARIŞTI

Şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise “En Güzel Buzağı Yarışması” oldu. Besiciler tarafından rengarenk süslenerek alana getirilen 13 buzağı, jüri üyelerinin karşısına çıktı.

Özenle hazırlanan buzağılar arasında yapılan değerlendirme sonucunda en güzel üç buzağı seçildi. Yarışma sırasında yaşanan eğlenceli anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, etkinlikte yaptığı konuşmada ilçedeki dayanışma kültürüne dikkat çekti. Şenliğin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını belirten Kahraman, toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kahraman, “Milletleri millet yapan sevinçte, tasada ve kederde bir olmaktır. Digor’daki bu birlik ruhunu şenlik ortamında daha da pekiştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA MESAJI”

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çalkın, Türkiye’nin ortak değerler etrafında kenetlenmesinin önemine işaret ederek, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Yarışmada dereceye giren besicilere ödülleri Digor Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya tarafından verildi.

Oyuklu köyünden yarışmaya katılan Bayram Varli ise süslediği buzağıyla dereceye girmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Buzağıyı güzel görünmesi için özenle hazırladım. Derece almak beni çok mutlu etti.” dedi.

İlk kez düzenlenen Digor Şenliği’nin, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.