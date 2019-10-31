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Dikkatiniz dağıldığında kararan akıllı gözlükler

Yeni üretilen akıllı gözlükler, bir kişinin dikkati dağıldığında otomatik olarak kararabiliyor.

Haber Merkezi | 31.10.2019 - 14:59..
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Geçtiğimiz yıllarda, güneşli havalarda otomatik olarak güneş gözlüğü gibi davranan fotokromik lensler üretilmişti. Narbis şirketi ise; bu fikirden ilham alarak benzersiz bir teknoloji geliştirdi.

Yeni geliştirilen akıllı gözlüklerin camları, konsantrasyon kaybı yaşayıp dikkatiniz dağıldığında otomatik olarak kararıyor. Gözlük, bu sayede olabildiğince yaptığınız işe odaklanmanızı sağlıyor.

gözlük

OTOMATİK OLARAK KARARIP TEMİZLENEBİLİYOR

Akıllı sensörlerle donatılan bu gözlükler; insan vücudundaki gevşemeyi, dikkat dağınıklığını ve odaklanma sorununu sürekli izliyor. Eğer bu gibi sorunlardan biri gerçekleşirse, gözlüğün camlaları otomatik olarak kararıyor. Eğer yeniden yaptığınız işe konsantre olursanız, gözlüğün camları otomatik olarak temizlenip eski halini alıyor.

Ayrıca gözlüğe bağlı olarak çalışan bir uygulama, sürekli olarak performansınızı izleyip size rapor sunuyor. Narbis, gözlükleri haftada iki veya üç kez 30 dakika boyunca kullanmanızı öneriyor.

narbis

Narbis, söz konusu akıllı gözlüklerin planlanan perakende satış fiyatını ise 690 dolar olarak açıkladı.

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Dikkatiniz dağıldığında kararan akıllı gözlükler

Dikkatiniz dağıldığında kararan akıllı gözlükler

Dikkatiniz dağıldığında kararan akıllı gözlükler

Dikkatiniz dağıldığında kararan akıllı gözlükler

Dikkatiniz dağıldığında kararan akıllı gözlükler

Dikkatiniz dağıldığında kararan akıllı gözlükler

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