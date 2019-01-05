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Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu ile aşk yaşıyor

Furkan Andıç'la ilişkisi sona eren Dilan Çiçek Deniz, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Birkan Sokullu'da buldu.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 12:47..
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Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu ile aşk yaşıyor

Furkan Andıç'ın geçtiğimiz günlerde Dilan Çiçek Deniz'in de yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Özge Acar'la görüntülenmesinin ardından, Dilan'dan da sürpriz bir aşk hamlesi geldi. Dilan Çiçek Deniz, Berrak Tüzünataç'la 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz yıl sona eren Birkan Sokullu ile birlikte olduğu söyleniyor.

Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu ile aşk yaşıyor

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Andıç'tan geçtiğimiz aylarda ayrılan Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu ile aşk yaşıyor. Çiftin Caddebostan'da el ele görüldüğü iddia edildi. Bir diğer iddia ise aslında ilişki 2 hafta önce başladı ve Emirgan'da bulunan bir mekândan birlikte çıktılar.

Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu ile aşk yaşıyor

KARIŞIK İLİŞKİLER

2018 yılına damga vuran ilişkileri ile gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz, 1 yıl içinde 3’üncü kez gönlünü birine kaptırmış oldu. Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile ilişkisini sona erdirdikten sonra bir başka oyuncu Furkan Andıç ile birlikte olmuştu. İkilinin birliktelikleri 1 yıl sürerken, bu sırada şarkıcı Sıla Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile bir araya gelmişti. Bu da Sıla’nın Ahmet Kural ile olan ilişkisini bitirmişti.

Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu ile aşk yaşıyor

Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu ile aşk yaşıyor

Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu ile aşk yaşıyor

Dilan Çiçek Deniz, Birkan Sokullu ile aşk yaşıyor

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