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Dilan Çiçek Deniz'in kombini şaşırttı

Dilan Çiçek Deniz’in bikini ve kazak kombini beğenilmedi.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 07:06..
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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, en son Çukur dizisinde Sena karakterine hayat vermişti. Deniz, şu aralar dinlenmekte.

SON PAYLAŞIMI DA ÇOK BEĞENİLDİ

Oyuncu, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.  “Sweater Weather” notuyla paylaşım yapan oyuncu, hayranlarında 1 saat içinde 120 binin üzerinde beğeni aldı.

"KİLO AL"

Yorumlarda ise “Altı yazda, üstü kışta” diye mesaj paylaşan hayranları, oyuncunun çok zayıf olduğunu ve kilo almasının iyi olacağına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Dilan Çiçek Deniz'in kombini şaşırttı

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