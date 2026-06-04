Dilan Polat, korumasının cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu: Ayakta duramadı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve çeşitli suçlamalarla gündeme gelen bir soruşturma sürecinden geçmişti.

Çift, son dönemde İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapıyordu.

Polat çiftinin dün kaldıkları otelin önünde silahlı bir saldırı gerçekleşti.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırıda, çiftin korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olan 37 yaşındaki Can Polat göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çiftin koruması Can Polat, bugün İstanbul Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazının ardından defin işlemleri gerçekleştirildi.

Tören sırasında duygusal anlar yaşandı.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenaze törenine Polat ailesinin yakınları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı.

Taziye kabulü sırasında aile üyelerinin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

AYAKTA DURAMADIĞI ANLAR KAMERADA

Dilan Polat da bu hüznü yaşayanlardan biri oldu.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Dilan Polat’ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

"BABAMI BİZDEN ALDINIZ"

Cenaze töreninde Can Polat'ın kızlarından birinin fenalaştığı ve "Babamı bizden aldınız" diye feryat ettiği anlar da kameralara yansıdı.

Can Polat’ın 4 kız çocuğu babası olduğu biliniyor.