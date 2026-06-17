Dilan Polat’ın bütün sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

Mahkeme 'yetmez' dedi...

Kara para aklama iddiaları nedeniyle yaşadığı tutukluluk süreci ve aile ilişkileri ile sık sık gündeme gelen fenomen Dilan Polat, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık tepki toplayan Polat, mahkemenin radarına takıldı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Polat'ın @dilanpolat kullanıcı adlı Instagram hesabındaki paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 226/2 maddesi kapsamında "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Başsavcılık, hazırladığı dilekçeyle 6 Haziran 2026 tarihinde nöbetçi hakimliğe başvurarak hesabın kapatılmasını talep etti.

META KARARI UYGULADI

Kararda, suçun önlenmesi amacıyla erişim engeli şartlarının oluştuğu ifade edilirken, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirim yapılırken beklenen adım ertesi gün atıldı.

META mahkemenin aldığı kararı uygulayarak Dilan Polat’ın 6.3 milyonluk Instagram hesabını Türkiye’ye kapalı hale getirdi.

YEDEK HESABI DA KAPATILDI

Ancak bugün gelen bir haber ile beraber mahkemenin bu karar ile sınırlı kalmadığı öğrenildi.

Mahkeme, Dilan Polat'ın yaklaşık 1,5 milyon takipçili yedek Instagram hesabı için de erişim engeline hükmetti.

SOSYAL MEDYADA TEK BİR HESABI KALMAYACAK

Polat'ın yedek hesabı da dahil olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Karar, küresel platformların merkezlerine iletildi.

9,5 AY CEZAEVİNDE YATMIŞTI

Dilan Polat, Kasım 2023'te Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatılan "suç gelirlerinin aklanması", "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü kurma" soruşturmaları kapsamında eşi Engin Polat ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yaklaşık 9,5 ay cezaevinde kalan Polat, tutukluluğuna yapılan itirazlar ve MASAK'ın sunduğu yeni raporların değerlendirilmesi sonucunda Ağustos 2024'te tahliye edilmişti.