Dilan Polat'ın Instagram hesabı kapatıldı

Beklenen adım atıldı.

Kara para aklama iddiaları nedeniyle yaşadığı tutukluluk süreci ve aile ilişkileri ile sık sık gündeme gelen fenomen Dilan Polat'a kötü haber geldi.

Söz konusu açıklama Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapıldı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Polat'ın @dilanpolat kullanıcı adlı Instagram hesabındaki paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 226/2 maddesi kapsamında "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Başsavcılık, hazırladığı dilekçeyle 6 Haziran 2026 tarihinde nöbetçi hakimliğe başvurarak hesabın kapatılmasını talep etti.

META KARARI UYGULADI

Kararda, suçun önlenmesi amacıyla erişim engeli şartlarının oluştuğu ifade edilirken, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirim yapılırken beklenen adım ertesi gün atıldı.

META mahkemenin aldığı kararı uygulayarak Dilan Polat’ın 6.3 milyonluk Instagram hesabını Türkiye’ye kapalı hale getirdi.

İKİ HAFTALIK BİR İTİRAZ SÜRESİ BULUNUYOR

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin dosya üzerinden verdiği bu karara karşı Dilan Polat ve avukatlarının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta (14 gün) içinde bir üst mahkeme olan Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Eğer itiraz haklı bulunursa hesap yeniden erişime açılabilir, aksi takdirde kapatılma kararı kalıcı hale gelecek.

KARARIN HUKUKİ GEREKÇESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordineli adımlarıyla talep edilen erişim engeli kararında iki temel hukuki dayanak yer aldı.

Bunlardan birincisi TCK 226/2 (Müstehcenlik) olurken hesaptan yapılan bazı paylaşımlar ve canlı yayın içerikleri, Türk Ceza Kanunu’nun müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlaması kapsamında değerlendirildi.

İkinci gerekçe ise 5651 Sayılı Kanun (Madde 8/A) olarak öne çıkarken hakimlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın gözetilmesi amacıyla sadece belirli içeriklerin silinmesinin (URL engellemesi) yeterli olmayacağına, ihlalin büyüklüğü nedeniyle hesabın bütünsel olarak erişime kapatılmasına hükmetti.

9,5 AY CEZAEVİNDE YATMIŞTI

Dilan Polat, Kasım 2023'te Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatılan "suç gelirlerinin aklanması", "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü kurma" soruşturmaları kapsamında eşi Engin Polat ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yaklaşık 9,5 ay cezaevinde kalan Polat, tutukluluğuna yapılan itirazlar ve MASAK'ın sunduğu yeni raporların değerlendirilmesi sonucunda Ağustos 2024'te tahliye edilmişti.