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Dilber Ay'ın gerçek ölüm nedeni

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden usta sanatçı Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, Ay'ın kalp krizinden ölmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 13:12..
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Dilber Ay'ın gerçek ölüm nedeni

Ünlü şarkıcı Dilber Ay, 63 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'ya bir akraba ziyareti için giden şarkıcı rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dilber Ay'ın ölüm nedeni olarak kalp krizi denildi. Ancak Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, katıldığı canlı yayınla eşinin gerçek ölüm sebebini açıkladı.

İLTİHAP KAPTI

İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını belirtti. Karakaş, yaşadığı acıyı canlı yayında anlatırken, gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca Karakaş, eşinin kendi ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.

Dilber Ay'ın gerçek ölüm nedeni

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