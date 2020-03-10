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Dilenci: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum

Erzincan'da yaşayan bir dilenci her gün dilenmek için Erzurum'a geliyor.

İHA | 10.03.2020 - 12:10..
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Erzincan'ın Tercan ilçesindeki bir dilenci, ilginç bir yönteme başvuruyor.

Dilenmek için her sabah otobüsle Erzurum'a giden dilenci, daha çok Palandöken'deki Yenişehir Mahallesi'nde dileniyor. Akşamları otobüsle tekrar Erzincan'na dönüyor.

DİLENCİ İLE İLGİNÇ DİYALOG

Bir vatandaş tarafından görüntülenen dilenci, her gün ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini belirtti.

Dilenci: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum ViDEO

EN AZ 500 LİRA KAZANIYOR

İtirafta da bulunan dilenci, '400 lira kazanıyor musun?' sorusuna, “400 lira vız gelir en az 500 kazanıyorum." dedi.

Dilencinin kazandığı parayı itiraf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine dilenen adama birçok kişi tepki gösterirken, yaşanan diyalog ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Dilenci: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum

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