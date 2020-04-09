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Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı

Çocukları aç olduğu için dilenmek zorunda kaldığını söyleyen kadına "Geber" diye cevap veren İstanbul Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Noğay'ın, görevden alındığı açıklandı.

AA |
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Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı

Koronavirüs salgınından etkileşimi en aza indirmek için başlatılan 'Evde Kal' uyarıları, ekmeğini taştan çıkaranları fazlasıyla etkiledi.

İstanbul'da bir kadın, çocuklarına kahvaltı hazırlayabilmek için pastane ve çöpleri gezerek yiyecek bulmaya çalıştı. Sokakta neredeyse kimsenin olmayışı ve gündelik hayatın sakinliği nedeniyle ekmek bulamayan talihsiz kadın, dilenmek zorunda kaldı.

"ZORUMA GİTTİ"

"Şu anda çok mağdur durumdayım. Bu sabah çocuklarıma kahvaltı ettiremedim ve bu benim zoruma gitti." diyen kadın, bu duruma bir el atılmasını istedi.

Açım diye isyan eden kadın İZLE

Çocukları için sokağa çıktığını dile getiren kadın, "Şimdi çocuklarım aç kalmasın diye, dilenmekten geliyorum. Pastaneleri, çöpleri gezerek çocuklarıma ekmek getirdim. Kal diyorsunuz ama mecburuz gitmeye. Çoluk çocuğumuz var, açız yani. Biz açlıktan ölelim ama çocuğumuza bir şey olmasın. Bana 'çıkma çıkma' diyorlar ama mecbur çıkacağım. Bir gelir olmayınca ne olacak?" şeklinde konuştu.

KADINA "GEBER" DEDİ

Talihsiz kadının acı isyanını, İstanbul Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, ''geber'' diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu yorum büyük tepki topladı ve Noğay görevden alınarak, hakkında soruşturma açıldı.

Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin, "Söz konusu şahıs, olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Bakanlık ayrıca, anne ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanacağını, hizmet modellerinden faydalanacaklarını duyurdu.

Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN TEPKİ

Konuya ilişkin bir açıklamayı da İstanbul Valiliği yaptı. Vali Ali Yerlikaya, "Hiçbir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyorum." diyerek tepkisini dile getirdi.

Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı

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