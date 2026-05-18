Dilimli karpuzda bilinmeyen tehlike: Zehri çıkıyor

Yaz aylarının favori meyvesi karpuz, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Henüz kilosu 150 liralarda olan karpuz, dilim dilim satılır oldu.

Manav tezgahlarına görebileceğiniz yarım, çeyrek, hatta tek dilimlik karpuzlar vatandaşların tercihi de oluyor.

Ancak, dilimli karpuz alırken bilmeniz gerekenler var.

BEKLEDİKÇE BAKTERİ ÜRETİYOR

Beklemiş veya uygun koşullarda saklanmamış karpuz, içerdiği yüksek şeker ve su oranı nedeniyle zararlı bakterilerin üremesi için ideal bir ortamdır.

Dilimli olarak satılması da bu ortamı hızlandırıyor. Bu durum gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Ayrıca karpuzun aşırı nitrat içermesi veya kesilmeden önce kabuğunun yıkanmamış olması da riski artıran faktörler arasındadır.

Kesildiği gibi zehirli değildir ancak uzun süre beklemiş ve ısıya maruz kalmışsa sağlık sorunlarına sebep olabilir.