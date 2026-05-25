Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic açıklaması

Fenerbahçe'den devre arasında eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralanan Dominik Livakovic ile ilgili büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Girona'ya kiralanan Livakovic, hiç süre alamamasının ardından eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralandı.

31 yaşındaki file bekçisi, Dinamo Zagreb'de takımın önemli isimlerinden biri oldu ve kazanılan iki kupada büyük katkı sağladı.

DINAMO ZAGREB'İN PİŞMANLIĞI

Hırvat basınında yer alan habere göre, Dinamo Zagreb, Livakovic için sözleşmeye satın alma opsiyonu koymadığına pişman oldu.

Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in, sözleşmeye opsiyon koymadığını ve bürokratik olarak büyük bir hata yaptığını duyurdu.

"OYNAMA İSTEĞİ HER ZAMAN VAR"

Dinamo Zagreb'den de yaşananların ardından Livakovic'in geleceğine geleceğine dair açıklama geldi.

Hırvat televizyonu HRT'ye konuşan Dinamo Zagreb Sportif Direktörü Dario Dabac, Livakovic'in ocak ayında takıma katıldığını hatırlatarak, "Hem bizim hem de onun burada oynama isteği her zaman var. Ancak bu süreçte Fenerbahçe gerçeğinin de farkında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"KİMİNLE GÖRÜŞECEĞİMİZİ BİLMİYORUZ"

Fenerbahçe'de ay sonunda seçim yapılacağını belirten Dabac, "Şu anda kiminle görüşeceğimizi bilmiyoruz. Bu sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Ardından Livakovic'in Dinamo'da kalması konusunda kiminle görüşeceğimizi göreceğiz." dedi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Dominik Livakovic'in, sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.